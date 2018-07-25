Sıcaktan bunalan Türk ve Suriyeli gençler havuzda yüzerek serinliyor

Kilis’te, 40 dereceye aşan sıcaklardan bunalan Türk ve Suriyeli gençler yüzme havuzuna girerek serinliyor.Kilis’te bir süredir etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan gençler yüzme havuzlarına girerek serinliyor.Suriyeli ile Türk gençler,...

Kilis’te, 40 dereceye aşan sıcaklardan bunalan Türk ve Suriyeli gençler yüzme havuzuna girerek serinliyor.

Kilis’te bir süredir etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan gençler yüzme havuzlarına girerek serinliyor.

Suriyeli ile Türk gençler, 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle serinlemek için havuza yüzmeye geldiklerini ifade ettiler.

Havuz İşletmecisi İrfan Oylumlu, 100 yıla yakın bir süredir Kilis halkına hizmet ettiklerini söyledi.

Oylumlu, Aşırı sıcaklar nedeniyle gençler yüzme havuzuna geldiğini ifade ederek, “ Kilis’te yaşlısından gencine kadar yüzmeyi bizim havuzda öğrenmişlerdir. Hangi Kilisli’ye sorarsanız sorun bizim havuzda yüzmüştür, yüzmeyi öğrenmiştir. 40 dereceyi aşan sıcakta gençler serinlemek için havuza yüzmeye geliyorlar " diye konuştu.