KİLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:13

Sıcaktan bunalan Türk ve Suriyeli gençler havuzda yüzerek serinliyor

Kilis’te, 40 dereceye aşan sıcaklardan bunalan Türk ve Suriyeli gençler yüzme havuzuna girerek serinliyor.Kilis’te bir süredir etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan gençler yüzme havuzlarına girerek serinliyor.Suriyeli ile Türk gençler,...

Sıcaktan bunalan Türk ve Suriyeli gençler havuzda yüzerek serinliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kilis’te, 40 dereceye aşan sıcaklardan bunalan Türk ve Suriyeli gençler yüzme havuzuna girerek serinliyor.

Kilis’te bir süredir etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan gençler yüzme havuzlarına girerek serinliyor.

Suriyeli ile Türk gençler, 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle serinlemek için havuza yüzmeye geldiklerini ifade ettiler.

Havuz İşletmecisi İrfan Oylumlu, 100 yıla yakın bir süredir Kilis halkına hizmet ettiklerini söyledi.

Oylumlu, Aşırı sıcaklar nedeniyle gençler yüzme havuzuna geldiğini ifade ederek, “ Kilis’te yaşlısından gencine kadar yüzmeyi bizim havuzda öğrenmişlerdir. Hangi Kilisli’ye sorarsanız sorun bizim havuzda yüzmüştür, yüzmeyi öğrenmiştir. 40 dereceyi aşan sıcakta gençler serinlemek için havuza yüzmeye geliyorlar " diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku