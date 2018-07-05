KİLİS:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:35

Söğütlüdere Mesire alanı hizmete açıldı

Kilis’te, sel felaketi nedeniyle büyük hasar alan Söğütlüdere Mesire alanında yapılan düzenleme ve temizlik sonucu yeniden hizmete açıldı.Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Geçten ay sel felaketinden dolayı büyük tahribat gören Söğütlüdere,...

Söğütlüdere Mesire alanı hizmete açıldı
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Kilis’te, sel felaketi nedeniyle büyük hasar alan Söğütlüdere Mesire alanında yapılan düzenleme ve temizlik sonucu yeniden hizmete açıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Geçten ay sel felaketinden dolayı büyük tahribat gören Söğütlüdere, belediye ekipleri tarafından halkın hizmetine sunmak amacıyla hızlı bir şekilde temizlenerek kullanılabilir bir hale getirildiğini ifade ederek, "Aynı zamanda Söğütlüdere de genel bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kamelyalarıyla, oyun gruplarıyla, piknik ve mangal yapılacak yerleriyle güzel bir görsel alan olan Söğütlüdere Kilis halkının hizmetine açılmıştır” diye konuştu.
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