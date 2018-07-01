Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası oldu

Kilis’e il dışından getirilerek bırakılan ve birçoğu küpeli olan köpekler, vatandaşların korkulu rüyası oldu.Çevre il ve ilçelerden, köylerden getirilerek Kilis kent merkezi yakınlarına bırakılan köpeklerin sokaklarda sürüler halinde...

Kilis’e il dışından getirilerek bırakılan ve birçoğu küpeli olan köpekler, vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Çevre il ve ilçelerden, köylerden getirilerek Kilis kent merkezi yakınlarına bırakılan köpeklerin sokaklarda sürüler halinde dolaşması vatandaşları korkutuyor. Kilisliler, gece geç saatlerde daha fazla görülen köpek sürüleri yüzünden ne yapacağını şaşırıyor. Yollara da sürüler halinde çıkan köpekler, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Kilis Belediyesinin sokak köpeklerini toplayarak barınağa götürmesine karşın her geçen gün sayısı daha da artan köpeklerin çevre il, ilçe ve köylerden getirilerek şehre bırakıldığı belirtildi. Köpeklerin bir kısmında kulak küpelerinin olduğu gözlenirken, diğerlerinin ise sahipleri tarafından sokağa terk edildikleri tahmin ediliyor.