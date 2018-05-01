KİLİS:
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01 Mayıs 2018 Salı 15:14

Suriye Görev Gücü personeline aşı yapıldı

Kilis’te aşının önemini anlatmak için düzenlenen etkinlikte risk grubu içerisinde bulunan sağlık personeli ile Suriye Görev Gücü personeline aşı yapıldı.Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar,...

Suriye Görev Gücü personeline aşı yapıldı
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Kilis’te aşının önemini anlatmak için düzenlenen etkinlikte risk grubu içerisinde bulunan sağlık personeli ile Suriye Görev Gücü personeline aşı yapıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar, tarafından sağlık personeli ile ile vatandaşlara aşının önemini anlatan bir eğitim verildi. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar, tarafından Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi tarafından aşının önemini anlatan eğitimi Kilis’teki Çok Amaçlı Toplum Merkezleri görevlileri, sağlık personeli ile vatandaşlara aşı farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim düzenlendi.

Programda risk grubu sağlık personeli ile Suriye görev gücü personellerine aşıları yapıldı.
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