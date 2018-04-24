Suriye’de savaşın çocukları gönüllerince eğlendi

Suriye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda savaşın çocukları gönüllerince eğlendi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Soran Beldesi’nde Kilis Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi. Soran Kız Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminara ile Suriyeli yetkililer, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. 7 yıldır savaşın yaşandığı Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile huzur, barış ve güven ortamının sağlandığı Soran Beldesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Ellerine Türk bayraklarını alan Suriyeli öğrenciler, şişme oyun gruplarında oynayan çocuklar, palyaço gösterisi, Hacivat-Karagöz gösterileri, sihirbaz gösterisi gibi etkinliklerle eğlendi. Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

90 bin öğrenci Kilis’in sorumluluk alanındaki Suriye’de okullarda eğitim görüyor

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bilindiği gibi bu bölgenin 7 yıldır savaş bölgesi olduğunu ifade ederek, "Bu bölgedeki çocuklarımız, böyle bir etkinliklere gerçekten susamışlar. Onlara öyle savaştan uzak kendilerini motive edici, eğitim-öğretim ortamlarını renklendirici etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza hitap eden görüldüğü gibi palyaçolarla, pamuk şekerleriyle mısır dağıtıyoruz. Çeşitli oyunlar ve gösterilerle bir eğlenceye düzenlemiş bulunuyoruz. Biz Kilis il olarak ve Milli Eğitim Bakanlığımız olarak, Kilis Valiliği olarak Kilis’teki öğrencilerimize ne yapıyorsak aynısını bu bölgedeki çocuklara aynı duyarlılıkla aynı heyecanla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Kilis bölgesinin sorumluluk alanı Suriye’de, 90 bin öğrencimiz bulunuyor. 90 bin öğrencinin bütün ihtiyaçlarını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bölgede öğretmen olarak, bizim devletimiz tarafından da maaşları karşılanan yaklaşık 4 bin öğretmenimiz var. Bu sadece bizim Kilis bölgesi için geçerli ve görüldüğü gibi yaklaşık bizim burada 44 okulumuzun da tadilatı, tamiratı bitmiş eğitim-öğretime açıktır" dedi.

Öğretmenler, Türkiye’ye yaptıklarından dolayı teşekkür ettiklerini, öğrencilerin yıllar sonra ilk kez böyle bir etkinliğe katıldıklarını ifade etti. Suriyeli öğrenciler de etkinlikleri düzenleyen herkese teşekkür ettiklerini ve çok eğlendiklerini ifade etti.

Öğrencilere etkinlik sonrasında çeşitli hediyeler dağıtıldı

"Çocuklar Gülsün, Hayat Bayram Olsun"

’Yeryüzü Doktorları’nın da destek verdiği etkinlikte, savaşın en çok etkilediği çocuklara yönelik olarak psikososyal destek çalışmaları da gerçekleştirildi. Yeryüzü Doktorları, “Çocuklar Gülsün, Hayat Bayram Olsun” diyerek Azez’in Soran Beldesi’nde, Kilis Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bölge Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte 6-15 yaş arası bin 700 çocuğun oyunlar ve çeşitli aktiviteler ile keyifli bir gün geçirmelerine yardımcı oldu.