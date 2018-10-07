KİLİS:
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07 Ekim 2018 Pazar 15:48

Suriyeli ailenin tehlikeli piknik yolculuğu

Kilis’te, küçük kamyonetin arkasına binen Suriyeli aile tehlikeli piknik yolculuğu görüntülendi.Kilis’te, özellik hafta sonunda vatandaşlar mesire alanlarına akın ediyor. Kamyonet ile pikniğe giden Suriyeli bir ailenin tehlikeli yolculuğu...

Suriyeli ailenin tehlikeli piknik yolculuğu
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Kilis’te, küçük kamyonetin arkasına binen Suriyeli aile tehlikeli piknik yolculuğu görüntülendi.

Kilis’te, özellik hafta sonunda vatandaşlar mesire alanlarına akın ediyor. Kamyonet ile pikniğe giden Suriyeli bir ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Kamyonette ve kasasında bulunan toplam 7 kişilik Suriyeli aile ilginç görüntülere neden oldu. Piknik malzemelerinin de bulunduğu kasada tehlikeli bir şekilde seyir eden aile, zaman zaman yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuğa rağmen ailenin rahat tavırları ise görenleri şaşırttı.
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