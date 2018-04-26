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26 Nisan 2018 Perşembe 09:16

Suriye’nin Mera kasabasında dikiş nakış mesleki eğitim kursu açıldı

Suriye’nin Mera kasabasında dikiş nakış mesleki eğitim kursunun dönem sonu sergi açılışı yapıldı.Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz ile Suriyeli yetkilileri ve Suriyeli şehit ailelerinin katılımı ile Halep kentine bağlı Azez ilçesi...

Suriye'nin Mera kasabasında dikiş nakış mesleki eğitim kursu açıldı
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Suriye’nin Mera kasabasında dikiş nakış mesleki eğitim kursunun dönem sonu sergi açılışı yapıldı.

Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz ile Suriyeli yetkilileri ve Suriyeli şehit ailelerinin katılımı ile Halep kentine bağlı Azez ilçesi Mera kasabasında dikiş nakış mesleki eğitim kursunun dönem sonu sergi açılışı yapıldı. Sergi açılışında bir Suriyeli küçük kızın İstiklal marşını ezbere ve göz yaşları ile okuyarak söylemesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, sergi açılışından sonra Mera Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Yılmaz ve beraberindekiler sergiyi gezdikten sonra ayrıldı.

Mera Kasabasında kamu kurum ve kuruluşlar ile insanı yardımların koordinasyonu Kilis valiliği tarafından yapılıyor.
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