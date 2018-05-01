Türkçe eğitimi gören Suriyelilere sertifikaları verildi

UNICEF kapsamında Bayanlar Meslek Zenginleştirme Merkezinde Suriyelilere Türkçe Eğitimi A1 ve SEQUA kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarını kursiyerlere sertifikaları verildi.Kilis Belediyesi UNICEF işbirliğiyle Belediye...

UNICEF kapsamında Bayanlar Meslek Zenginleştirme Merkezinde Suriyelilere Türkçe Eğitimi A1 ve SEQUA kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarını kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kilis Belediyesi UNICEF işbirliğiyle Belediye konaklarında Suriyelilerin eğitimlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Suriyeli bayanların Türkçe öğrenmeleri ve Türkiye’ye entegreleri ile Kilis Belediyesi tarafından UNICEF işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında sertifikalar dağıtıldı. Belediye konaklarında verilen Türkçe Eğitimi A1 ve SEQUA kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kurslarına katılan Suriyeliler, sertifikalarını törenle aldı. Kursiyerler sertifikalarını Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in elinden aldı.

(MAD-SD-Y)