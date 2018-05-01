KİLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 11:33

Türkçe eğitimi gören Suriyelilere sertifikaları verildi

UNICEF kapsamında Bayanlar Meslek Zenginleştirme Merkezinde Suriyelilere Türkçe Eğitimi A1 ve SEQUA kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarını kursiyerlere sertifikaları verildi.Kilis Belediyesi UNICEF işbirliğiyle Belediye...

Türkçe eğitimi gören Suriyelilere sertifikaları verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

UNICEF kapsamında Bayanlar Meslek Zenginleştirme Merkezinde Suriyelilere Türkçe Eğitimi A1 ve SEQUA kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarını kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kilis Belediyesi UNICEF işbirliğiyle Belediye konaklarında Suriyelilerin eğitimlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Suriyeli bayanların Türkçe öğrenmeleri ve Türkiye’ye entegreleri ile Kilis Belediyesi tarafından UNICEF işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında sertifikalar dağıtıldı. Belediye konaklarında verilen Türkçe Eğitimi A1 ve SEQUA kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kurslarına katılan Suriyeliler, sertifikalarını törenle aldı. Kursiyerler sertifikalarını Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in elinden aldı.

(MAD-SD-Y)

.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku