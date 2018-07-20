KİLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 16:42

UMKE ekiplerine teşekkür yemeği

Zeytin Dalı Operasyonunda üstün başarı gösteren UMKE ekiplerine bir yemek verildi.Ev sahipliğini Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın yaptığı, Zeytin Dalı Operasyonunda üstün başarı gösteren UMKE ekiplerine...

UMKE ekiplerine teşekkür yemeği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Zeytin Dalı Operasyonunda üstün başarı gösteren UMKE ekiplerine bir yemek verildi.

Ev sahipliğini Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın yaptığı, Zeytin Dalı Operasyonunda üstün başarı gösteren UMKE ekiplerine teşekkür amacıyla düzenlenen yemek organizasyonu Vali Yardımcıları ve Kaymakamların katılımıyla dün gece gerçekleşti.

Kilis UMKE ekipleri, de bu anlamlı geceyi düzenledikleri için Vali Tekinarslan ile Belediye Başkanı Kara’ya Zeytin Dalı Operasyonunun bitiş tarihi olan 18 Mart’ı simgeleyen 18 adet gülden oluşan çiçekle teşekkürlerini sundular.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku