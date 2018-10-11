KİLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 11:50

Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Yüksekokulları ile üniversite yurtlarının sorunları ve güvenliği konuları görüşüldü.Üniversite Güvenlik Toplantısı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan başkanlığında, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara,...

Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Yüksekokulları ile üniversite yurtlarının sorunları ve güvenliği konuları görüşüldü.

Üniversite Güvenlik Toplantısı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan başkanlığında, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoskun, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil’in katılımıyla 7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Yüksek Öğrenimde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla alınan genel güvenlik tedbirleri görüşülerek, mevcut çalışmalar, üniversitede muhtemel asayiş olayları ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Sorunsuz bir Eğitim-Öğretim yılı geçirilmesi temennisinde bulunan Vali Tekinarslan, toplantının sonunda yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi açısından ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışarak üniversite ve yurt bölgelerinde öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Toplantının ardından Vali Mehmet Tekinarslan 7 Aralık Üniversitesi yemekhanesinde yemek yiyen öğrencilerle buluşup, onlarla sohbet etti. Öğrenciler ilimizde üniversite okumaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Memnuniyetlerini duymaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Vali Tekinarslan, her konuda öğrencilerimizin yanlarında olduğunu ve tüm sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku