KİLİS:
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26 Nisan 2018 Perşembe 09:57

Üs Bölgesindeki askerlere yangına müdahale eğitimi

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Çıldıroba Askeri Üs Bölgesindeki askerlere yangına müdahale eğitimi verildi.Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangında neler yapılması konusunda eğitim vermeye devam ediyor....

Üs Bölgesindeki askerlere yangına müdahale eğitimi
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Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Çıldıroba Askeri Üs Bölgesindeki askerlere yangına müdahale eğitimi verildi.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangında neler yapılması konusunda eğitim vermeye devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğü tarafından Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba Askeri Üs Bölgesindeki askeri personellere yangına nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verdi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk önce neler yapılabileceği konusunda çalışanlara yangın eğitimini anlatırken ardından kontrol altında hazırladıkları yangını söndürmeleri için yangın tüpünün nasıl kullanılacağını gösterdi. İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yangın eğitimi vermeye devam edeceklerini söyledi.
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