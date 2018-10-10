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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:20

Vali Tekinarslan ile Kara vatandaşlar ile bir araya geldi

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Ahmet Taner Kışlalı Caddesini gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.7 Aralık Üniversitesindeki toplantıdan çıktıktan sonra Kilis Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı...

Vali Tekinarslan ile Kara vatandaşlar ile bir araya geldi
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Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Ahmet Taner Kışlalı Caddesini gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.

7 Aralık Üniversitesindeki toplantıdan çıktıktan sonra Kilis Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki park alanında incelemelerde bulunan Vali Tekinarslan ile Başkan Kara, üniversite öğrencileri ile vatandaşlar ile sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi boyunca yapılan park alanı ile çevre düzenlemesinin olduğu yerleri ziyaret eden Vali Tekinarslan ile Başkan Kara, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
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