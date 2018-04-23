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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:34

Vali Tekinarslan koltuğunu çocuklara bıraktı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Merda Kersentaş ile Mustafa Karakuş’a devretti.Vali Mehmet Tekinarslan, , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle...

Vali Tekinarslan koltuğunu çocuklara bıraktı
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Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Merda Kersentaş ile Mustafa Karakuş’a devretti.

Vali Mehmet Tekinarslan, , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlık makamına 15 Temmuz şehitler Ortaokulu öğrencilerinden Merda Kersentaş ile Mustafa Karakuş’a bıraktı.

Vali Tekinarslan, koltuğunu kısa süreliğine devrettiği öğrenciler ile yakından ilgilenirken, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile yetkililer hazır bulundu.
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