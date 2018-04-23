Vali Tekinarslan koltuğunu çocuklara bıraktı

Vali Tekinarslan, koltuğunu kısa süreliğine devrettiği öğrenciler ile yakından ilgilenirken, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile yetkililer hazır bulundu.

Vali Mehmet Tekinarslan, , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlık makamına 15 Temmuz şehitler Ortaokulu öğrencilerinden Merda Kersentaş ile Mustafa Karakuş’a bıraktı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Merda Kersentaş ile Mustafa Karakuş’a devretti.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Merda Kersentaş ile Mustafa Karakuş’a devretti.Vali Mehmet Tekinarslan, , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle...

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