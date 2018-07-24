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24 Temmuz 2018 Salı 11:24

Vali Tekinarslan’ın Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama Mesajı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Tekinarslan, Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli...

Vali Tekinarslan'ın Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama Mesajı
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Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Tekinarslan, Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirdiğini ifade ederek, “Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.Kamu yönetimi ile vatandaşlarımız arasında önemli bir işlev görevi gören basınımız demokrasinin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.’ sözü basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu en güzel şekilde ortaya koymaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle, Basında sansürün kaldırılışının 110. yıldönümü münasebetiyle, İlimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcilerimiz ile tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadesini kullandı.
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