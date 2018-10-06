Vatandaşlar 'Tesislerimizi Tanıyoruz' Projesinden memnun kaldı

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, “Belediye tesislerimizi tanıyoruz” projesi kapsamında vatandaşlara belediyenin çalışmalarını anlattı.

“Belediye tesislerimizi tanıyoruz” projesi ile mahalleler sırayla belediye bünyesinde hizmet veren tesisleri gezip yapılan çalışmaları yerinde gözlemlemeye devam ediyor.

Tesisler Okçular, Kanuni Sultan Süleyman, Bilal-ı Habeş ve Karaali mahalle sakinleri belediyenin tesislerini gezdi..

Mezarlık Müdürlüğünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, “Belediyemiz vatandaşlarımızın acılı günlerinde de yanında, cenazeler için taziye çadırı, masa, sandalye temini, ikram malzemeleri ve 50 kişilik yemek verilmektedir. Ayrıca gasilhane ve morg bölümleriyle örnek bir hizmet yapıyoruz” dedi

Gezi sonrası vatandaşlar ise belediyenin yapmış oldukları çalışmaları tek tek inceleme fırsatları olduğunu ifade ederek, “ Yapılan işlerin ne kadar zor ve ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Herkesin bu tesisleri ziyaret edip yapılan çalışmaları görmesi gerek. Emeği geçen Kilis’e faydası olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.