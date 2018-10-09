KİLİS:
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09 Ekim 2018 Salı 10:27

Vatandaşların belediye tesislerine gezmeye devam ediyor

Kilis Belediyesi tarafından başlatılan “Belediye tesislerimizi tanıyoruz” projesi kapsamında vatandaşların belediye tesislerinde gezileri devam ediyor.Necmettin Erbakan ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerinde oturan vatandaşlar, İtfaiye...

Vatandaşların belediye tesislerine gezmeye devam ediyor
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Kilis Belediyesi tarafından başlatılan “Belediye tesislerimizi tanıyoruz” projesi kapsamında vatandaşların belediye tesislerinde gezileri devam ediyor.

Necmettin Erbakan ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerinde oturan vatandaşlar, İtfaiye Müdürlüğü, Mezarlık Müdürlüğü, Belediye Serası, Kent Ormanı, yeni belediye hizmet binası, atık su ve su arıtma tesisleri gezildi. Atık su ve arıtma tesislerinde yapılan çalışmalar ziyaretçiler tarafında yoğun ilgi görürken, bütün katılımcılar bu ziyaretten memnun ayrıldı. Proje ile ilgili açıklama yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, “Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için birimler ve tesislerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. Ve bu çalışmalar sonucunda halk memnuniyeti esaslı güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Biz istiyoruz ki yaptığımız çalışmaları, özveriyi halkımız gelsin yerinde görsün, incelesin. Bu yüzden buradan bütün vatandaşlarımızı tesislerimize ziyarete, çalışmaları yerinde görmeye davet ediyorum” dedi.

Kara, proje ile merkeze bağlı 74 mahalleden katılımcılarla, tesis ziyareti sona ereceğini sözlerine ekledi.
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