Yerel Tohum Buluşmalarında Kilis standı ilgi gördü

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 3. Yerel Tohum Buluşmalarında Kilis standı yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımı ile gerçekleştirilen 3. Yerel Tohum Buluşmalarına Kilis’te temsil edildi. Kilis standını da ziyaret eden Emine Erdoğan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Kilis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu’ndan, Kilis standıyla ilgili bilgiler aldı. Kilis Standını inceleyen Erdoğan ile Bakan Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu’dan Kilis’te, tarım alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Erdoğan ile Bakan Fakıbaba, Kilis standındaki ürünleri tek tek incelemeleri dikkat çekti.