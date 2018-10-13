Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali

Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi işbirliğinde yapılan Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi işbirliğinde yapılan Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

3 gün sürecek festival 18 Ekim Perşembe günü Kocabeyli Köyünde “Zeytin Şenliği ve Kilis’in yöresel zeytinyağının tanıtımının yapılmasıyla başlıyor.

19 Ekim Cuma günü Beşenli Köyünde “Kilis Keçisi Şenliği” yapılacak. Festivalin son günü olan 20 Ekim cumartesi günü Cumhuriyet Meydanında yapılacak “Yöresel Ürünler Şenliği” belediye merkezleri tarafından, çeşitli sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkarlar odalar, birlikler, üretici dernekler, kamu kurum,kuruluş temsilcileri ve katılımcıların meydan da açacakları stantlarla yöresel ürünlerin tanıtımı yapılacak.

11:00 de başlayıp 17:00’de bitecek festival de Etkinlikler konserler ikramlar olacak. Ayrıca rekor cennet çamuru denemesi gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivalin 21:00’da Tuğba Yurt konseri ile devam ederek, büyük havai fişek gösterisi ile son bulacak.