Zabıta ekipleri etiketleri kontrol ediyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakkallarda, marketlerde ve Hal’de gıda malzemelerinin etiketleri üzerinde denetimlerine devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erddoğan’ın stokçulara,fazla fiyatla ürün satanların zabıta tarafından denetlenmesi talimatı üzerine Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bugün yapılan denetimlerde Kilis Hal’e giren ürünlerin fiyatlarını ve marketlerde bakkallarda satış fiyatlarını denetledi. Usulsüz olarak tespit edilen ürünlerde gerekli cezai işlemleri gerçekleştirdi.Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinin marketler, bakalar ile diğer iş yerlerinde devam edeceği bildirildi.