KIRIKKALE:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:34

Bakır: “Çalışmalarımız artarak devam ediyor”

Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Mutlu Bakır, belediyenin başlattığı imar çalışmalarının artarak devam edeceğini dile getirdi.Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel halde her perşembe günü düzenlenen ‘Halk Günü’...

Bakır: 'Çalışmalarımız artarak devam ediyor”
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Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Mutlu Bakır, belediyenin başlattığı imar çalışmalarının artarak devam edeceğini dile getirdi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel halde her perşembe günü düzenlenen ‘Halk Günü’ etkinliğinin 169.’su belediye toplantı salonunda düzenlendi. Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı E. Mutlu Bakır koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte belediye yöneticileri şehirde yaşayan vatandaşların sorunlarını birebir dinleyerek taleplerine çözüm bulmaya çalıştılar.

Halk Günü etkinlikleriyle pek çok vatandaşın sıkıntısının giderildiğine değinen Başkan Yardımcısı Bakır, “Hizmetimizi her haneye ulaştırmak toplantılarımızın amacı, bunun dışında pek çok alanda çalışma yürütüyoruz. Şehrin imarı konusunda asfalt kaplama çalışmalarımız artarak devam ediyor. Yaylacık Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi çalışması tamamlandı. Andezit kaplama, asfalt, kilit parke ve sathi kaplama çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Program dahilinde ise Belediyemiz ekipleri Yenidoğan Mahallesi 600. Sokak, Barbaros Hayrettin Caddesi, Osman Tiryaki Caddesi’nde çalışmalara devam ediyor. Şehrimizde çalışma yapılacak cadde ve sokakları önceden tespit ettik. Bu tespitlere göre Mahallelerde program hazırladık. Bu program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte cadde ve sokaklarımız daha güzel görünüme kavuşacak" diye konuştu.
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