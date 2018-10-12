KIRIKKALE:
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12 Ekim 2018 Cuma 15:55

Basın medya kuruluşlarına 9 ay işçi desteği

İŞKUR, basın medya kuruluşlarına 9 ay işçi desteği veriyor.İŞKUR ile Basın İlan Kurumu arasında iletişim ve medya sektöründe çalışan veya çalışabilecek iş arayanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak İŞKUR tarafından...

Basın medya kuruluşlarına 9 ay işçi desteği
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İŞKUR, basın medya kuruluşlarına 9 ay işçi desteği veriyor.

İŞKUR ile Basın İlan Kurumu arasında iletişim ve medya sektöründe çalışan veya çalışabilecek iş arayanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak İŞKUR tarafından uygulanmakta olan aktif iş gücü hizmetleri kapsamında İş ve Meslek Danışmanlığı, Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları ve Girişimcilik Eğitim Programlarının uygulanması ve basın sektörünün bilgilendirilmesi için Kırıkkale’de basın kuruluşlarının temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

İŞKUR Kırıkkale İl Müdürü Tekin, 2018 yılında dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği kapsamında, nitelikli insan kaynağını oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla Basın İlan Kurumu ile Gazetecilik Eğitim Programı’nın başlatıldığını ve bu kapsamda söz konusu eğitimi bitiren kişilerin sektörde faaliyet gösteren işletmelerde “Asistan/Stajyer Muhabir, Foto Muhabiri, Foto Muhabiri (Foto Röportaj, Gazete Muhabiri, Muhabir, Radyo ve Televizyon Muhabiri, Televizyon Muhabiri, Yazılı Basın Muhabiri” mesleklerinde 9 ay süreyle İşbaşı Eğitimi Programlarından yararlanabileceğini belirtti.

İl Müdürü Tekin, "Kurumumuzca, Basın İlan Kurumu ile yapılan protokolün amacına istinaden Kırıkkale’de ilgili sektördeki istihdamın desteklenmesi için işverenlerle düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara günlük 61,50 TL cep harçlığının ve genel sağlık sigortası primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacaktır" dedi.
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