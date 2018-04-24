Başkan Saygılı, asfalt kaplama çalışmalarını inceledi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehirde asfalt kaplama çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Şehrin büyük bölümünde sürdürülen çalışmalar kapsamında Ulubatlı Hasan Caddesi’ndeki çalışmalarını Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yerinde gözlemledi. Belediye Fen İşleri Müdürü Kürşat Altıntop’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Saygılı, çalışmaların hız kesmeden her alanda devam edeceğinin altını çizdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Saygılı, Ulubatlı Hasan Caddesi esnafını da ziyaret etti. Cadde esnafı, çalışmalardan memnuniyeti dile getirerek, belediye yetkililerine teşekkür etti. Ziyaret ve incelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Saygılı, " Asfalt kaplama çalışmalarımız artarak devam ediyor. Ulubatlı Hasan Caddesi’nde çalışmaları inceledik. Andezit kaplama, asfalt, kilit parke ve sathi kaplama çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Şehrimizde çalışma yapılacak cadde ve sokakları önceden tespit ettik. Bu tespitlere göre program hazırladık. Bu program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.