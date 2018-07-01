Başkan Saygılı, “Düğünlerde silah atılmasını istemiyoruz”

Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Magandalara karşı her düğüne nöbetçi polis’ kapsamında başlatılan projeye bir destekte Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’dan geldi.“Matem evlerine dönüşmesin”Kırıkkale...

Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Magandalara karşı her düğüne nöbetçi polis’ kapsamında başlatılan projeye bir destekte Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’dan geldi.

“Matem evlerine dönüşmesin”

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, düğünlerde ’silah atılması’na karşı başlatılan projeye destek sürüyor. Düğünlerde atılan silahlara ve silah atan magandalara karşı başlatılan proje kapsamında şehir merkezinde yapılan düğünlerde tedbirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılırken, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’dan da projeye destek geldi. Projeyi hayata geçiren Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’ya teşekkür eden Başkan Saygılı, tüm Kırıkkale halkını projeye destek olmaya çağırarak, magandaların düğünlerde silah atarak düğün evlerinin matem evlerine çevrilmesine toplum olarak müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Magandalara dur diyeceğiz”

Başkan Saygılı “İnsanlarımızın ortak mutluluklarını paylaştığı düğünlerde ölmelerini ya da yaralanmalarını istemiyoruz. Vatandaşlarımızın düğün evleri matem evlerine dönmesin. Toplum olarak bu projeye gereken desteği verirsek, magandalığın önüne geçmiş oluruz. Düğünlerde silah atılmasın, mutluluklar bozulmasın. Toplumumuzun en eski geleneklerinden birisi olan düğün geleneğimizin magandalıkla yok olmasına izin vermemeliyiz. Eğer bizler toplum olarak buna dur dersek düğünlerimiz matem evlerine dönüşmez. Düğünlerimizde magandalara dur diyeceğiz” dedi.