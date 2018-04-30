Berat Kandili’nde camiler doldu, taştı

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili, Kırıkkale’de manevi coşku içinde eda edildi.Müminlerin günahlarından kurtulup, ilahi bağışa ermelerinin umulduğu ve Ramazan ayının da müjdecisi olan Berat Kandili gecesinde Kırıkkale’deki camilere...

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili, Kırıkkale’de manevi coşku içinde eda edildi.

Müminlerin günahlarından kurtulup, ilahi bağışa ermelerinin umulduğu ve Ramazan ayının da müjdecisi olan Berat Kandili gecesinde Kırıkkale’deki camilere vatandaşlar adeta akın etti. Merkez Nur Cami’de yatsı namazı öncesi düzenlenen programda bu gecenin önemi anlatıldı. Programda Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazı sonrası sabah namazına kadar sürecek ibadetlerle devam etti.