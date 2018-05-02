Çaykara: “Yardımlaşmanın en iyi örneklerini Türkler gösterdi”

Kırıkkale’de sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından hazırlanan Afrin halkına yardım çadırı açılışında konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, uluslararası camiada yardımlaşmanın en iyi örneklerini Türklerin gösterdiğini dile getirdi.

Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu kuvvetleri tarafından yakın dönemde terörist unsurlardan temizlenmesi sonrası bölgede normalleşmeye dair yardım kampanyalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kampanyalar kapsamında Cihannüma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Yeni Dünya Vakfı, Beşinci Mevsim Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, 15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından ortak yürütülen çalışma ile Kırıkkale’de Afrin Yardım Çadırı kuruldu. Kurulan çadıra ilk gün olmasına rağmen yardımlar yoğundu. Yardım çadırının açılışı Kuran’ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde yapıldı.

Afrin Yardım Çadırı’nın açılışına katılan Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, “Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya yerleşimiyle medeniyet safhasında bizlerde yerimizi aldık. Yaklaşık 750 yıldır, Türklerin dört kıtada çoğu medeniyet üzerinde hakimiyeti oldu. Türkler hüküm sürdüğü hiçbir yerde sömürü yapmamış, onlara ilim ve bayındırlık sunmuştur. Dünya devletleri arasında yardımlaşmanın en iyi örneklerini Türk milleti göstermiştir. Bugün Suriye’de süren bu zulümde büyük devlet diye tabir edilen İngiltere, Fransa, Amerika ve Rusya gibi devlet yönetimlerinin tek derdi, sömürmek ve zenginlikleri elde etmek. Millet olarak biz o insanlara destek konusunda elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle hepimiz bir olup Suriye’nin tekrar imarında, ihtiyaçlarının giderilmesinde daha da fazlasını yapacağız” şeklinde konuştu.

Çadırın oluşması için girişimlerde bulunan STK’lar adına açıklama yapan Hayrat İnsani Yardım Derneği Kırıkkale Temsilcisi İsmail Efe Demirhan, “Afrin’le alakalı olarak başlatmış olduğumuz yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Malumunuz olduğu üzere Suriye’de 7 yıldır süren bir iç savaş var. Gündeme ve medyaya geldikçe bazı duygularımız kabarıyor ama bu savaşın devam ediyor olması bu sıkıntıların evleri yıkılan insanların her geçen gün yoksunluklarının devam ediyor olması bizi böyle bir yardım kampanyasını başlatmaya itti. Biz Kırıkkale’deki STK’larımızla bir araya geldik. Biz ne yapabiliriz, nasıl bir kampanya düzenleyebiliriz diye kafa yorduk. Ortaya çok harika bir çalışma çıktı. Yaklaşık 4 gün önce 1 tır patatesi gönderdik, Niğde’den uğurlandı. Şimdi ise inşallah 2. tırımızı belki üç belki de dördüncü tırımızı göndereceğiz. Biz bu yardımda öncelikle kuru bakliyat, kullanılabilir kıyafet ve ihtiyaç malzemelerini gönderiyoruz. Cenabı Hak buyurur ki ‘Müminler ancak kardeştir.’ Bizde kardeşliğin gereğini yapıyoruz” dedi.