Çocuklara doğa bilincini aşıladılar

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri çocuklarda doğal yaşama yönelik bilinç oluşturmak amacıyla şehirdeki okullarda broşür dağıttılar.

Kırıkkale’de öğrencilerin başarısına ve eğitimine katkı sunabilmek amacıyla 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 2 bin tane Orman Genel Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Sistemi Tanıtım Kitapçığı dağıtıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilkokul, ortaokul seviyelerindeki öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ders kaynaklarına yardımcı ve öğrenmeler için de faydalı olacak bilgileri içeren eğitim ve öğretim tanıtım kitapçıklarıyla ekosistem ve insan arasındaki mesafenin kapatılması hedefleniyor.

Kırıkkale Orman İşlet Müdürü Serkan Gülenay ise kitapçıkların dağıtımı etkinlikleri kapsamında Gazi İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Kitapçıkları dağıtarak çocuklarla tek tek ilgilenen Gülenay, burada çocuklara ormanların önemini ve çevreye nasıl katkıda bulunacaklarını anlattı.