Cumhurbaşkanı talimat verdi, Kırıkkale Belediyesi denetimleri arttırdı

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Stokçulara ve zam fırsatçılarına geçit vermeyin" talimatının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zam fırsatçılarına geçit verilmeyecek açıklamasından sonrasında Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde eksik gramaj ve farklı fiyat uygulaması yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem başlattı. Eksik gramajlı ürünlere el konulurken zabıta ekipleri, vatandaşları tespit ettikleri ürün ve farklı fiyatları bildirmeleri çağrısında bulundu. Yapılan denetimlerde eksik gramaj tespit edilen ürünlere el konurken farklı fiyat uygulaması yapılan işletmeler hakkında da yasal işlem başlattı.

Kırıkkale genelinde süren denetimlerin marketler, bakkallar, kasaplar ve manavlarda devam edeceği ifade edilirken Zabıta Müdürlüğü vatandaşları farklı fiyat uygulaması veya gramaj açısından kuşkulandıkları durumları zabıtaya bildirmeleri hususunda çağrıda bulundu.

Konu hakkında vatandaşları özellikle stok yapılması ve fahiş fiyat uygulaması gibi konularda zabıtaya başvurulması gerektiğini ifade eden Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Tuncay Bulut, “Burada vatandaşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Halkımızın farklı fiyat uygulaması veya gramaj açısından kuşkulandıkları durumları zabıtaya bildirmeleri gerekmektedir. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’nın talimatları sonrasında daha geniş bir alanda zabıta denetimlerine başladık. Marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar için denetimler yapılacak. Fiyat kontrolü, yerli malı logolu ürün, gramaj ve etiket ile kasa arasında fark olup olmadığı dikkatlice takip edilmektedir. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Denetimlerde eksik gramaj tespit edilen ürünlere el konularak iş yerleri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığına da büyük ihtiyacımız var” dedi.