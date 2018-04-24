KIRIKKALE:
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24 Nisan 2018 Salı 11:06

Deliceli öğrencilerden maket sergisi

Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki öğrenciler ülkenin turistik değerlerine yönelik maket sergisi hazırladı.Delice İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kültürel değerlerin korunması amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında...

Deliceli öğrencilerden maket sergisi
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Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki öğrenciler ülkenin turistik değerlerine yönelik maket sergisi hazırladı.

Delice İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kültürel değerlerin korunması amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında çeşitli etkinlikler sergiliyor. Bu etkinliklerin sonuncusu hazırlanan maket sergisi oldu. Ülkenin kültürel ve turistik açıdan birçok değer barındırdığını hem öğretmek hem de yansıtmak isteyen lise öğretmenlerinin, tarih, edebiyat gibi derslerde anlattıkları ve gösterdikleri turistik yapıları, teknik derslerde öğrenciler, yaptıkları maketlerle görünür hale getirdiler. Anıtkabir’den, Sultanahmet’e, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Bursa’da bulunan Koza Han’a pek çok tarihi ve kültürel eser bu sergide yerini aldı.

Okul içerisinde sunuma hazırlanan sergi bir hafta boyunca sanatseverlerin beğenisine açık olacak.
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