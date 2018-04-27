İŞKUR İl Müdürü Ay: “Önceliğimiz dezavantajlı gruplar”

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kırıkkale İl Müdürü Arif Ay, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alımlarda önceliklerinin kadınlar, eski hükümlüler, engelliler ve 35 yaş üstü erkekler gibi dezavantajlı gruplar olduğunu dile getirdi.

İŞKUR tarafından yürütülen TYP kapsamında 6 aylık bir periyodda çalıştırılmak üzere ülke genelinde alım yapılacak olup, ilimizde bin kişi Kırıkkale’deki çeşitli kamu kuruluşlarına alınacak, internet üzerinden başvuruların yarın sona ermesiyle TYP ile alınacak işçilerin seçilmesine başlanacak. Kuruma gelerek başvuruların son gününde mevcut duruma dair açıklamalarda bulunan Kırıkkale İŞKUR İl Müdürü Arif Ay, “Şu ana kadar bize geçen yıl TYP için başvurulan sayının yarısı kadar bir başvuru yapıldı. İnternet üzerinden başvurular için yarın son gün, yarın eklenecek yeni başvurularla sayı biraz daha artabilir. Biz, bize ulaşan başvurularda Çarşamba günü başlamak üzere büyük oranda kura usulü ile seçimlerimizi yapacağız. Büyük oranda diyorum çünkü İl Sağlık Müdürlüğü’müzün yürüttüğü bir bağımlılıkla mücadele programı var, Sağlık Müdürlüğümüz bazı kadrolarına, bu kapsamdaki kişileri yerleştirecek. İl Kültür Müdürlüğümüzün de lise mezunu olmak gibi bazı eğitimsel şartları var, onlarda mülakat usulü ile seçimlerini yapacaklar. Başvurunun az olduğu bazı ilçelerimizde de yine mülakat usulü ile seçimler olacak. Yani önümüzdeki hafta Çarşamba gününden itibaren TYP ile iş başlayacak insanlarımız belli olacak. Tabii bizim kura sisteminde bazı önceliklerimiz var. 6 aylık bir program olan TYP için kuraya öncelikli olarak kadınları, eski hükümlüleri, engellileri ve 35 yaş üstü erkeklerin isimlerini ilk torbaya koyuyoruz. Diğer başvuru sahipleri ikinci torbadan kuraya giriyor” dedi.

“Kırıkkale’de işsizlik azalıyor”

Kırıkkale’de iş arayan kişilerin azaldığına dikkat çeken Müdür Ay, “Geçtiğimiz sene TYP başvurularında bunun neredeyse iki katı başvuru vardı. Başvurunun az olması, hatta dezavantajlı gruplar dışında yapılan başvurunun neredeyse yok denecek seviyelerde olması işsizlik oranının Kırıkkale’de azaldığının bir göstergesi. Biz geçtiğimiz sene 5 bin 309 kişiyi kurumumuz sayesinde iş sahibi yaptık. Bu sene ise ihtiyaç olan toplam 3 bin 241 pozisyonun bugüne kadar 2 bin 313’üne istihdam sağladık, hali hazırda şu an hala açık pozisyonlarımız var. Bunun haricinde Meslek Edindirme Kurslarımıza devam eden 146, İş Başı Eğitim Programlarımıza devam eden 362 vatandaşımız var. Toplum Yararına Programı’nda bize bin kişilik bir kadro imkânı sağlayan başta Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, Milletvekillerimiz ve AK Parti İl Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.