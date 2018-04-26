Keskin’de silahlı tartışma: 4 yaralı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meydana gelen silahlı tartışmada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesi Kaçak Köyü Muhtarı olduğu öğrenilen Zeki B. (49) ile kardeşi Dursun B., henüz öğrenilemeyen bir sebepten ilçenin merkezi caddelerinden Yozgat Caddesi üzerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu iki kardeş arasında silahlı çatışma gerçekleşti.

Çıkan çatışmada çevrede bulunan Sefer A. (58), Ömer Faruk İ. (51), Dursun B’nin oğlu Doğukan B. (17) ve Zeki B. yaralandı. Yaralılardan 2’si Keskin Devlet Hastanesinde ayakta tedavi olurken, 2’si ise 112 Acil ekipleri tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaşanan olayın faili Dursun B. hakkında arama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.