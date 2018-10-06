KIRIKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:30

Kırıkkale protokolü, şehit ailesinin acısını paylaştı

Batman’da PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP´nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yahya Şen’in ailesini ziyaret eden Kırıkkale protokolü, Şen ailesinin acılarını paylaştı.Kırıkkale’nin Balışeyh...

Kırıkkale protokolü, şehit ailesinin acısını paylaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Batman’da PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP´nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yahya Şen’in ailesini ziyaret eden Kırıkkale protokolü, Şen ailesinin acılarını paylaştı.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde bulunan şehidin baba ocağında gerçekleşen ziyarete; Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutan Vekili J.Yrb. Naim Çetinkaya ve protokol üyeleri katıldı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Şehit Yahya Şen ve tüm şehitler için Kura’an-ı Kerim tilaveti yaparak dua etti. Protokol üyeleri, şehit babası Emrullah Şen ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, devletin her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduğunu söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku