Kırıkkale protokolü, şehit ailesinin acısını paylaştı

Batman’da PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP´nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yahya Şen’in ailesini ziyaret eden Kırıkkale protokolü, Şen ailesinin acılarını paylaştı.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde bulunan şehidin baba ocağında gerçekleşen ziyarete; Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutan Vekili J.Yrb. Naim Çetinkaya ve protokol üyeleri katıldı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Şehit Yahya Şen ve tüm şehitler için Kura’an-ı Kerim tilaveti yaparak dua etti. Protokol üyeleri, şehit babası Emrullah Şen ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, devletin her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduğunu söyledi.