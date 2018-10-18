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18 Ekim 2018 Perşembe 10:55

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğünden zabıtalara eğitim

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü “Etiket Yönetmeliği, tarifeler ve haksız ticari kazanç" konularında zabıtaları bilgilendirdi.Kırıkkale Belediyesi Belediyesi Meclis ve Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimde Ticaret İl Müdürü Seyfettin...

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğünden zabıtalara eğitim
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Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü “Etiket Yönetmeliği, tarifeler ve haksız ticari kazanç" konularında zabıtaları bilgilendirdi.

Kırıkkale Belediyesi Belediyesi Meclis ve Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimde Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner yaptığı sunumda bilgiler verdi. Etikette altı unsurun ve yerli üretim logosunun bulunması gerektiğini, yerli üretim logosu ve diğer unsurları bulunmayan ürünlere tutanak tutmaları gerektiğini ifade eden Çetiner, "Raf ve kasa fiyatında farklılık olması halinde müşteri lehine olan geçerli olacak. Gramaj eksikliği olan ürünlerde ve tarifeye tabi iş yerlerinde tarifeye uymayanlara zabıta Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem yapabilecek. Yapılan denetimlerde haksız, gerekçesiz, fahiş fiyat uygulaması yapan kişi ve tüzel kişilere tutanak tutularak müdürlüğümüze bildirilmesi gerekiyor" dedi.
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