KIRIKKALE:
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12 Ekim 2018 Cuma 16:37

Kırıkkale Üniversitesi en az lise mezunu 46 personel alacak

Kırıkkale Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile en az lise mezunu 46 sözleşmeli hemşire alımı yapacağını duyurdu.Kırıkkale Üniversitesi resmi İnternet sitesi üzerinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer...

Kırıkkale Üniversitesi en az lise mezunu 46 personel alacak
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Kırıkkale Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile en az lise mezunu 46 sözleşmeli hemşire alımı yapacağını duyurdu.

Kırıkkale Üniversitesi resmi İnternet sitesi üzerinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Üniversitemiz Tıp Fakültesinde giderleri genel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddesinin (B) fıkrasına göre lisans düzeyi için 2018 KPSS(B) grubu, ön lisans ve lise düzeyi için 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır."
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