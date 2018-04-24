Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından posta yoluyla Kırıkkale’de 85 bin haneye karaçam tohumu dağıtıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) iş birliği...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından posta yoluyla Kırıkkale’de 85 bin haneye karaçam tohumu dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) iş birliği ile planlanan ülke çapında 23 milyon aileye posta yoluyla karaçam gönderilmesi organizasyonu aralıksız şekilde sürüyor. ‘Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Bir Türkiye’ ismi verilen etkinlik kapsamında yetkililerden alınan bilgiye göre Kırıkkale’de 85 bin aileye karaçam tohumu ulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin daha yeşil bir görünüm kazanmasına dair notu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın şehirdeki faaliyetlerini anlatan broşür ve karaçam tohumlarından oluşan postalar, Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanarak gönderilmeye devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, şehirde ulaştırılması gerek 7 bin civarında hane kaldığını bu konuda da çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Evlere ulaşan tohumların ise bir gün suda bekletildikten sonra küçük bir saksıya konulan toprağın üstüne tohum konulduktan sonra 4 milim civarında topraklar kapatılarak çimlenmesi için kısa aralıklarla su verilerek beklenmesi öneriliyor.