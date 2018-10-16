Kırıkkale’de "abart egzoz" satışı yasaklandı

Kırıkkale’de "abart egzoz" denilen aksamın satışı Kırıkkale’de valilik oluru ile yasaklandı.

Normalden fazla ses çıkarması için araçlara modifiye edilen ve vatandaşların huzurunun bozulmaması ve hava kirliliğine de yol açan araçlardaki "abart egzoz" denilen aksamın satışı Kırıkkale Valiliğinin oluru ile yasakladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle şehir içi trafiğinde seyreden motorlu taşıtlardan egzoz takmadan veya abartılı egzoz ile trafiğe çıkan, gürültüye ve hava kirliliğine yol açmalarının ve bu suretle halkın moral ve sükununun bozulmasının önlenmesi amacıyla Kırıkkale Valiliği tarafından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak alınmıştır. Motorlu taşıtlarda abartılı egzoz kullanımının, tamirinin ve satışının yasaklanmasına karar verilmiştir. Yasağa uymayanlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun yanı sıra 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.