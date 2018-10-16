KIRIKKALE:
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16 Ekim 2018 Salı 14:55

Kırıkkale’de aile içi eğitim semineri

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Personeli Sosyal Çalışmacı Nihal Battal personele aile içi iletişimin temel unsurları hakkında bilgiler verdi. İletişim...

Kırıkkale'de aile içi eğitim semineri
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Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Personeli Sosyal Çalışmacı Nihal Battal personele aile içi iletişimin temel unsurları hakkında bilgiler verdi. İletişim denince pek çok kişinin aklına karşılıklı konuşma ve diyalogların geldiğini ifade eden Battal iletişimin, ne söylendiği, nasıl söylendiği, niçin söylendiği, ne zaman söylendiği, hatta ne söylenmediği olduğunu dile getirdi.

Battal, “İletişimin en sağlıklı şekli, söylenmek isteneni imalarda bulunmadan, karşıdakinin kişiliğine saldırmadan, kendi açısından canını sıkanın ne olduğunu anlatarak kurulan, doğrudan, net ve dürüst iletişimdir. Sağlıklı aile yapılarında bu tür sağlıklı ve doğrudan iletişimleri içeren sözlü ve sözsüz mesajlar kullanılmakta, konuşma becerilerine olduğu kadar dinleme becerilerine de dikkat edilmektedir” dedi.

Kişinin sözel mesajlar kadar sözel olmayanları da tanımasının, sağlıklı iletişim konusundaki başarısını arttırdığına dikkat çeken Battal, “Kişinin karşısındakini daha iyi anlamasını, kendisini daha iyi ifade edebilmesini kolaylaştırır, yanlış anlaşılmaları azaltır. Öncelikle dinlerken yargılama, eleştirme gibi bir huyunuz varsa bundan vazgeçin. Karşınızdakinin yaşadıklarını daha iyi anlamaya; ne hissettiğini ne tür duygular içinde olduğunu tıpkı onun gibi hissetmeye çalışın. Karşınızdaki kişiyi, anlatmak istediğini tam olarak doya doya anlatabilmesi için cesaretlendirin. Ancak bu şekilde rahatlayabilir ve anlattıklarının ışığında kendisini değerlendirebilir. Bunun için en iyi yol sessiz kalmayı becerebilmektir. Bunun yanı sıra baş sallama veya ‘hı hı’ vb. ünlemler yoluyla da ‘Seni dinliyorum’ mesajları verilebilir. Bu, anlatanın kendini rahat hissetmesini ve böylece daha kolay açılabilmesini sağlar” dedi.
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