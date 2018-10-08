Kırıkkale’de Balıkçılar Çarşısına yoğun ilgi

Kırıkkale Belediyesi tarafından hizmete giren Balıkçılar Çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kırıkkale’de balık sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Balıkçılar Çarşısına yoğun ilgi gösteriyor. Kırıkkale Belediyesinin hayata geçirdiği Balıkçılar Çarşısı projesinde vatandaşlar daha güvenilir ve sağlıklı bir alışveriş yapabilme imkanı sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Balıkçılar esnafımıza yeni bir düzenleme yaparak Balıkçılar Çarşısını hizmete açtık. Vatandaşımızın ve esnafımızın memnun olduklarını görüyoruz. Şehrimizin estetiğine uygun bir proje oldu. 190 metrekare açık alan toplam 770 metre kare 9 adet balık satış evi, bay-bayan WC, Mescit, dükkanların içinde soğuk hava deposu ve ofis için kullanım alanları bulunuyor. Balıkçılar çarşısı Kırıkkalemize hayırlı olsun” dedi.

Balıkçılar esnafı da projeden memnun olduklarını belirterek, bu uygulama ile hem vatandaşların hem de balıkçı esnafının rahat ve güvenli bir alışveriş sağladığını ifade etti.