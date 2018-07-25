Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ’Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar’ projesi kapsamında Kırıkkale’de Çocuk Şenliği düzenlendi.Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ’Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar’ projesi kapsamında Kırıkkale’de Çocuk Şenliği düzenlendi.

Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altındaki çocuklar ve Çocuk Hakları Çocuk Komite üyesi çocukların katılımı ile şenlik düzenlendi. Celal Bayar Parkı’nda düzenlenen şenlikte halat çekme, çuval, balon şişirme gibi yarışmalar yapıldı. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, şenlikte çocuklarla oyunlar oynayarak eğlencelerinde ortak oldu. Protokol üyeleri ile birlikte yarışan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Şenliğe Vali Haktankaçmaz’ın yanı sıra Bahşili Kaymakamı Zihri Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu ve protokol üyeleri katıldı.