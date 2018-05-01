01 Mayıs 2018 Salı 17:12

Kırıkkale’de iş kazası: 1 yaralı

Kırıkkale’de yıkımını yaptığı binanın en üst katından düşen işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, şehrin merkezi caddelerinden Zafer Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçi Mehmet Uzun, binanın en...