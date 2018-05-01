KIRIKKALE:
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01 Mayıs 2018 Salı 17:12

Kırıkkale’de iş kazası: 1 yaralı

Kırıkkale’de yıkımını yaptığı binanın en üst katından düşen işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, şehrin merkezi caddelerinden Zafer Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçi Mehmet Uzun, binanın en...

Kırıkkale'de iş kazası: 1 yaralı
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Kırıkkale’de yıkımını yaptığı binanın en üst katından düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, şehrin merkezi caddelerinden Zafer Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçi Mehmet Uzun, binanın en üst katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Uzun’a müdahale etti.

Hafif şekilde yaralanan işçi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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