Kırıkkale’de izinsiz avlandığı belirlenen 24 avcıya cezai işlem uygulandı. 2 av tüfeğine de el konuldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından izinsiz avlandığı tespit edilen 24 kişiye cezai işlem uygulanarak 2 av tüfeğine de el konuldu. Bölgede kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi.
Kırıkkale’de izinsiz av yapan 24 kişiye ceza kesildi
Kırıkkale’de izinsiz avlandığı belirlenen 24 avcıya cezai işlem uygulandı. 2 av tüfeğine de el konuldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından izinsiz avlandığı tespit edilen...