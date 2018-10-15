KIRIKKALE:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:22

Kırıkkale’de izinsiz av yapan 24 kişiye ceza kesildi

Kırıkkale’de izinsiz avlandığı belirlenen 24 avcıya cezai işlem uygulandı. 2 av tüfeğine de el konuldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından izinsiz avlandığı tespit edilen...

Kırıkkale'de izinsiz av yapan 24 kişiye ceza kesildi
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Kırıkkale’de izinsiz avlandığı belirlenen 24 avcıya cezai işlem uygulandı. 2 av tüfeğine de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından izinsiz avlandığı tespit edilen 24 kişiye cezai işlem uygulanarak 2 av tüfeğine de el konuldu. Bölgede kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi.
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