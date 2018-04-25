Kırıkkale’de kamu kurumlarından ortak acil durum tatbikatı

Kırıkkale’de olası bir afet karşısında kurumlar arası iletişim, düzenlenene masa başı ve saha tatbikatı ile test edildi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde şehirdeki diğer kamu kuruluşlarının da katılımıyla kentte gerçekleşebilecek...

Kırıkkale’de olası bir afet karşısında kurumlar arası iletişim, düzenlenene masa başı ve saha tatbikatı ile test edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde şehirdeki diğer kamu kuruluşlarının da katılımıyla kentte gerçekleşebilecek bir afet durumunda kurumların neler yapacağı düzenlenen tatbikatta deneyimlendi. Sahada gerçekleştirilen tatbikatı masa başından kurum yetkilileri takip etti ve yönetti. Tatbikat şehirde 5.0 (Mw) şiddetinde bir deprem sonucu bir binanın yıkıldığı varsayılarak gerçekleştirildi. Arama kurtarma hizmet grubu, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer hizmet grubu, güvenlik ve trafik hizmet grubu, sağlık hizmet grubu, yangın hizmet grubu personelleri Fabrikalar Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde oluşturulmuş bir deprem enkazı üzerinde gerçekleşen tatbikatta merkezden alınan komutlara göre hareket eden ekipler, yardım talep edenlere yönelik bir kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Yetkililer, masa başı tatbikatı ile olası deprem afeti sonrası hizmet gruplarının müdahaleleri organizasyon yapıları, bilgi akışı, karar mekanizması, kaynak yönetimi ve hizmet grupları arası destek konularının gözden geçirilmesinin hedeflendiğini. Saha tatbikatının amacını ise plandaki aksiyon adımlarının canlı olarak bölgesel bir alanda tatbik edilmesi olarak gösterdiler.