Kırıkkaleli kadınlara ilk yardım eğitimi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırıkkale İl Teşkilatı Kadın Kolları ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında Kırıkkaleli kadınlara yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

İlk yardım eğitimi açısından öncelikli gruplar arasında yer alan kadınlara yönelik Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Toplantı Salonunda seminer düzenlendi. Seminerde kadınlara karşılaşabilecekleri olası durumlarda neler yapabilecekleri anlatıldı. Bir buçuk saatlik eğitim sonrası katılımcılara İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen tarafından İlk Yardım Sertifikası verildi.

Düzenledikleri etkinliğe dair konuşan AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Esma Ünal, “İlk yardım konusunda farkındalık eğitimi verme amacımız, hanımlarımızın çocuk yetiştirme ve evde riskli pek çok sorumluluğu genelde taşımaları. Ev ortamında olsun ya da dışarıda bir şey olduğu zaman kadınlarımızın en yaygın olarak yaptığı şey paniklemektir. Genel merkezimizle istişare ederek bunun önüne geçmek için bir eğitim verme kararı aldık. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ile görüştüğümüzde kararımızı onayladılar. Programa katılan kadınlar çok fazla yanlış bilgi bildiklerini veya bilgilerini tazeleme fırsatı bulduklarını söylediler. Artık daha dikkatli bir şekilde karşılaştıkları durumlara yaklaşacaklarını söylediler. Ayrıca pek çok doğru bilinen şeyin yanlış olduğunu da kadınlarımız öğrendi. Örneğin dilin geriye kaçması durumunda kaşıkla müdahale veya soluk borusuna yemek kaçtığında sırta vurmanın yanlış olduğunu farklı müdahalelerin yapılması gerektiğini eğiticilerimiz, kadınlara anlattı” dedi.