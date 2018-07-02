KIRIKKALE:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:42

Kırıkkale’ye yeni 112 Acil Çağrı Merkezi yapılıyor

Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Aşağımahmutlar Mahallesi’nde halen yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulundu.112 Acil, 110 İtfaiye , 155 Polis, 156 Jandarma ve benzeri ihtiyaç duyulan tüm çağrı...

Kırıkkale'ye yeni 112 Acil Çağrı Merkezi yapılıyor
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Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Aşağımahmutlar Mahallesi’nde halen yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulundu.

112 Acil, 110 İtfaiye , 155 Polis, 156 Jandarma ve benzeri ihtiyaç duyulan tüm çağrı merkezlerinin tek noktada yürütülmesine imkan sağlayacak olan Acil Çağrı Merkezi hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Vali Haktankaçmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 6532 m2 arsa üzerine kurulu ve 5390 m2 inşaat alanı bulunan Acil Çağrı Merkezi inşaatının Mart 2019’da tamamlanması hedefleniyor.

Yapılan inceleme gezisinde Vali Haktankaçmaz’a, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, İl Özel İdaresi teknik elemanları ile diğer yetkililer eşlik etti.
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