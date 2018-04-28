KIRIKKALE:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:47

Serseri kurşun Afgan çobanın ölümüne yol açtı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde süren bir tartışmada bir evin kurşunlanması sırasında çevrede bulunan Afganistan uyruklu çoban B.R. (17) hayatını kaybetti.

Serseri kurşun Afgan çobanın ölümüne yol açtı
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Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde süren bir tartışmada bir evin kurşunlanması sırasında çevrede bulunan Afganistan uyruklu çoban B.R. (17) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde iki kardeş arasında yaşanan tartışmada, kardeşlerden Dursun B.’ye ait ikamet Denizhan V. ve Murat S. tarafından kurşunlandı. Bu sırada çevrede bulunan ilçede çobanlık yapan B.R. seken kurşunların hedefi oldu.

Yaralanan B.R. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonla iki kişiyi gözaltına aldı.

Denizhan V. ve Murat S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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