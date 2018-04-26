Su altı kurtarma ekibi göreve hazır

Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Mutlu Bakır, su altı kurtarma ekibinin olası boğulma vakaları karşısında göreve hazır olduğunu dile getirdi.Kırıkkale Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen ve halkın sorunlarının birebir...

Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Mutlu Bakır, su altı kurtarma ekibinin olası boğulma vakaları karşısında göreve hazır olduğunu dile getirdi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen ve halkın sorunlarının birebir müdahale ile çözüldüğü Halk Günü etkinliklerinin 197.si gerçekleştirildi. Etkinlikte Başkan Yardımcısı E. Mutlu Bakır, idaresindeki heyet vatandaşları dinlediler ve talepleri hakkında notlar aldılar.

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Bakır, havaların ısınmasıyla karşılaşılabilecek boğulma vakalarına karşısında belediye personelinin hazır olduğunun altını çizdi. Geçen sene İtfaiye Müdürlüğü kapsamında göreve başlayan su altı kurtarma ekibinin Kırıkkale’de büyük bir problemi çözdüğüne değindi. Bakır, “Öncesinde pek çok vakada hızlı hareket edemiyorduk. Şimdi ise ekiplerimiz resmi olarak görev yapacak. Böylelikle meydana gelebilecek boğulmalarda dışarıdan dalgıç beklemek zorunda kalmayacağız. İtfaiyemiz bünyesinde kurulan ekiplerimiz gerekli eğitimlerini aldılar. Bu ekibin amacı, su altı ve su üstünde oluşabilecek her türlü kazaya ve olumsuzluğa en kısa zamanda en iyi şekilde müdahale edebilmek. Ekiplerimiz geçtiğimiz gün Kızılırmak’ta başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiler” dedi.