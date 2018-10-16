Tarihi cami restore ediliyor

Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki tarihi ’Çarşı Camisi’nin restorasyonunun büyük bir kısmı tamamlandı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Çarşı Camisi’nin restorasyonu hakkında yetkililerden bilgi alırken çevre düzenlemesi içinde gerekli girişimlerin yapıldığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Nuh Dağdelen, "Keskin ilçemizde yaptığımız ziyaret kapsamında restorasyonu tamamlanan ve çevre düzenlemesi devam eden tarihi Çarşı Camisi’nde incelemelerde bulunduk. Caminin bir an önce çevre düzenlemesinin yapılması için gerekli girişimleri yaptık" dedi.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapımına başlanan ’Çarşı Camisi’ restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Dikdörtgen planlı olan cami, giriş kapısındaki kitabeye göre, "1287 H. ( 1871 M. ) tarihinde yapıldığı ve kırma çatılı olup, Marsilya kiremitleri ile örtülüdür. Kuzey cephesinde son cemaat mahalli dört taş profilli ayak ve üstünde profilli sütun başlıklarına üç kemer oturmaktadır. Kuzeybatı köşede bulunan gövdesi tuğla örgülü minare, kaidesi cami içinde olup çatıdan çıkmaktadır" ifadeleri yer almaktadır.