KIRIKKALE:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:45

Tatlı ustası: "İnsanlar sürekli değişim istiyor”

Kırıkkale’de 40 yıldır tatlıcılıkla uğraşan Ramazan Alak, vatandaşların sahip olduğu tatlı kültürünün o günden bugüne gelişim gösterdiğini ifade etti.70’li yılların sonunda baba mesleğini devam ettirerek tatlıcılık sektörüne...

Tatlı ustası: 'İnsanlar sürekli değişim istiyor”
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Kırıkkale’de 40 yıldır tatlıcılıkla uğraşan Ramazan Alak, vatandaşların sahip olduğu tatlı kültürünün o günden bugüne gelişim gösterdiğini ifade etti.

70’li yılların sonunda baba mesleğini devam ettirerek tatlıcılık sektörüne atılan Ramazan Alak, küçük bir kadayıfçı dükkanıyla başladığı tatlıcılığı bugün Kırıkkale’de iki şubesi ile devam ettiriyor. Şehir halkı ile künefeyi tanıştıran Alak, “Atalarımızdan, babalarımızdan kalan bir meslek bu. Ben oradan devam ediyorum. Malum Makine Kimya’nın burada olmasından dolayıdır Kırıkkale’ye gelişim. Asıl mesleğim kadayıf üzerinedir, kadayıf ve künefe gibi benzeri yan ürünleridir uzman olduğum. 1995’ten bu yana da başka tatlı çeşitlerini de üretiyorum. İnsanlar hep değişiklik ister sende yaparsın, ya çeşitte ya da kullandığın ürünün aromasında. İlk başladığım günlerde pek bilinmiyordu künefe, daha doğrusu tatlı kültürü ülkemizin çoğu yerinde çok yaygın değildi. O günlerde büyük tepsilerde ve günün belli saatlerinde çıkarıyordum künefeyi. Bazı insanlar geliyordu, künefeyi isterken ‘Kanepe var mı?’ diye soruyorlardı. Tabii ben anlıyordum ne istediklerini ve hemen yardımcı oluyordum. Bugün insanlar daha anlar oldular kaliteden ve daha seçiciler, öncesine göre en çok değişen şey insanların kalite anlayışları. Damak tatlarıyla bile bir tatlının kalitesini anlayabiliyor insanlar” dedi.
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