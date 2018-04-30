KIRIKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:28

Ünal: “Kadınlarımızın hep yanında olduk, olacağız”

Şehirdeki mahallelerde kapı kapı dolaşarak kadınlara yönelik ziyaretler gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Esma Ünal, “Teşkilat olarak kadınlarımızın sorunlarına çözüm yolunda hep...

Ünal: 'Kadınlarımızın hep yanında olduk, olacağız”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şehirdeki mahallelerde kapı kapı dolaşarak kadınlara yönelik ziyaretler gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Esma Ünal, “Teşkilat olarak kadınlarımızın sorunlarına çözüm yolunda hep yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Kırıkkale Teşkilatı Kadın Kolları üyeleri şehrin mahallelerinde her kapıyı çalarak hanelerdeki kadınların sorunlarını dinlediler ve taleplerini not ettiler. Çaldıkları her kapıda vatandaşlar tarafından güler yüzle karşılanan parti üyeleri, zaman zaman evlere davet edildi ve ailelerin çaylarını içtiler. Burada kadınlarla hasbihal eden parti üyeleri, kadınlara kendilerinden bir isteklerinin olup olmadıklarını sordular. Ziyaret sırasında kadınlar, kendileriyle bugüne kadar, bu denli yakın ilgilenen başka bir partinin olmadığını söylediler.

Gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Esma Ünal, “Bizler sadece seçim dönemlerinde değil her zaman alandayız. Halkımızla iç içeyiz. Bugünde yine gittik ziyaret ettik, onları dinledik. Biz il başkanımızın da dediği gibi çözüm odaklı siyaset anlayışla, analiz ve tetkiklerimizi yapıyor, on göre hareket ediyor, eğer varsa bir yerde bir problem çözmeye çalışıyoruz. Teşkilat olarak kadınlarımızın sorunlarına çözüm yolunda hep yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku