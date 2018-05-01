Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kırıkkale’de park halinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Celal Atik Caddesi üzerinde İhsaniye Cami’ye yakın bir bölgede park halinde bulunan 71 BK 006 plakalı otomobil henüz öğrenilemeyen...

Kırıkkale’de park halinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Celal Atik Caddesi üzerinde İhsaniye Cami’ye yakın bir bölgede park halinde bulunan 71 BK 006 plakalı otomobil henüz öğrenilemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çıkan yangın çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen araç, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.