KIRKLARELİ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:35

Bal üreticilerine kovan altlığı dağıtıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bal üretiminin desteklemesi çalışmaları kapsamında üreticilere kovan altlığı dağıtıldı.Kırklareli’nin Vize ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Polen Üretimi Yaygınlaştırılması Projesi...

Bal üreticilerine kovan altlığı dağıtıldı
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Kırklareli’nin Vize ilçesinde bal üretiminin desteklemesi çalışmaları kapsamında üreticilere kovan altlığı dağıtıldı.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Polen Üretimi Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Bal Üreticileri Birliği üyesi arı yetiştiricilerine, sahip oldukları ahşap kovanlara monte edilebilen polen toplama tuzaklı plastik kovan altlıkları dağıtıldı.

Finansmanı İl Özel İdaresi kaynaklarından karşılanan taban altlıkları ile yetiştiricilerin bal üretimi yanında daha fazla polen üreterek ek kazanç elde etmelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.
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